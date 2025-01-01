Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 5: Die Mufon-Akten
41 Min.Ab 12
In der Datenbank der MUFON, einem Netzwerk, das UFO-Sichtungen dokumentiert und zu dem Thema forscht, finden sich unzählige Dokumente - manche mehr, andere weniger aussagekräftig. Finden sich dort Beweise für die Existenz außerirdischer Wesen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
