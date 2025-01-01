Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 2: Der Kornkreis-Code
41 Min.Ab 12
Überall auf der Welt tauchen Kornkreise auf, deren Entstehung sich oft nicht erklären lässt. Die gigantischen Muster in Getreidefeldern könnten außerirdischen Ursprungs sein. Welchem Zweck dienen sie, und liegt es an uns Menschen, den Kornkreis-Code zu knacken?
