Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Zerstörte Beweise
41 Min.Ab 12
Weltweit gibt es verschiedene Regionen, die wegen Krieg, politischen Instabilitäten und unpassierbaren Landschaften nicht erforscht werden können. Auf diesen "verbotenen" Areale wurden nicht selten essentielle Informationen und Beweise zu der Geschichte unserer Herkunft und Entwicklung zerstört.
