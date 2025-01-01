Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Kreaturen der Tiefsee

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 7
Kreaturen der Tiefsee

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 7: Kreaturen der Tiefsee

41 Min.Ab 12

Im August 2014 machten russische Astronauten eine erstaunliche Entdeckung im All. Die Fenster der Raumstation waren mit lebendem Plankton bedeckt. Wenn also Kreaturen des Meeres im All leben können, gäbe es im Umkehrschluss auch außerirdische Lebensformen in unseren Meeren?

Kabel Eins Doku
