Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: Roboter
41 Min.Ab 12
Die Roboter des 21. Jahrhunderts helfen nicht nur im Haushalt, sondern operieren Menschen und erforschen fremde Planeten. Welche Auswirkungen hat die fortwährende Entwicklung der Roboter auf unser Miteinander? Und ist es möglich, dass die Ambition des Menschen, ein (optimiertes) Ebenbild seiner selbst zu schaffen, bereits in früher Vergangenheit existierte?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC