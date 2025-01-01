Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Geheimnisse der NASA

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 3
Geheimnisse der NASA

Geheimnisse der NASAJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 3: Geheimnisse der NASA

41 Min.Ab 12

Wernher von Braun war ein visionärer Wissenschaftler, ein Besessener mit einer mysteriösen Vergangenheit. Er entwickelte die Technik, die den Menschen auf den Mond brachte. Doch sprudelte von Brauns Leidenschaft für die Raumfahrt nur aus ihm heraus oder gab es außerirdische Einflüsse, die ihn zu Höchstleistungen antrieben?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Kabel Eins Doku
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen