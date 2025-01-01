Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Kornkreise

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 8
Folge 8: Kornkreise

41 Min.Ab 6

Es gibt über 10.000 Meldungen von Kornkreisen aus 50 verschiedenen Ländern. Diese seltsamen Gebilde können einfache Kreise sein, aber auch komplexe Formen von immenser Größe vorweisen. Die Phänomene werden mit wissenschaftliche Absonderheiten, merkwürdigen Lichtern und UFO-Landungen in Verbindung gesetzt.

