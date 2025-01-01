Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Kornkreise
41 Min.Ab 6
Es gibt über 10.000 Meldungen von Kornkreisen aus 50 verschiedenen Ländern. Diese seltsamen Gebilde können einfache Kreise sein, aber auch komplexe Formen von immenser Größe vorweisen. Die Phänomene werden mit wissenschaftliche Absonderheiten, merkwürdigen Lichtern und UFO-Landungen in Verbindung gesetzt.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC