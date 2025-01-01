Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 2: Fund in der Antarktis
41 Min.Ab 12
Die Arktis ist der am wenigsten erschlossene Kontinent. An einigen Flecken ist er mit bis zu vier Kilometern Eis bedeckt; auf Satellitenaufnahmen könnte man meinen, Pyramidenspitzen zu erkennen. Prä-Astronautiker halten es für möglich, dass eine eisfreie Antarktis einst von Aliens bewohnt wurde. Unter dem Eis sollen nämlich magnetische Anomalien gemessen worden sein ...
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
