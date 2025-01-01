Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 11: Der Ursprung des Mondes
41 Min.Ab 12
Wir können ihn von der Erde aus am Nachthimmel sehen, und er ist für unsere Existenz notwendig: der Mond. Doch es gibt auch Belege, wie Fotografien der NASA, die angeblich die Existenz von außerirdischem Leben auf diesem sichtbaren Himmelskörper zeigen. Manche Para-Wissenschaftler sind sogar der Meinung, dass der Mond ein künstliches Werk von Außerirdischen sei. Was steckt hinter den Theorien?
