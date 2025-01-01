Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Die Macht der Neun
41 Min.Ab 12
Der frühere kanadische Verteidigungsminister Paul Hellyer stellt 2013 eine schockierende Behauptung auf: Es gibt einen Zusammenschluss von außerirdischen Wesen, die die Menschheit kontrollieren und lenken. Was verleitet einen angesehenen Politiker dazu, eine solche Aussage zu machen? Und was steckt hinter dem Mythos der "Neun", einer Gruppe einflussreicher Aliens?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC