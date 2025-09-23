Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: Neue Quellen
41 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Seit der Publikation von Erich von Dänikens "Erinnerungen an die Zukunft" 1968 beschäftigen sich Parawissenschaftler mit der Frage, ob es in der Vergangenheit Einflüsse von Aliens auf der Erde gab. In dieser Folge werden Indizien untersucht, die belegen sollen, dass einst Außerirdische auf der Erde waren.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC