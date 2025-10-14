Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Die Macht Shivas

A+EStaffel 9Folge 16vom 14.10.2025
Die Macht Shivas

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 16: Die Macht Shivas

41 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

Shiva ist ein mächtiger Gott in der Hindu-Religion. Alien-Theoretiker stellen die Vermutung in den Raum, dass diese Gottheit - die über fliegende Maschinen, unglaubliche Waffen und übernatürliche Kräfte verfügt - der Anführer einer außerirdischen Liga sein könnte, die fortgeschrittene Technologien auf die Erde brachte.

