Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Unfck the World

JoynStaffel 1Folge 2
Die Magie des Ruhms

Die Magie des RuhmsJetzt kostenlos streamen

Unfck the World

Folge 2: Die Magie des Ruhms

30 Min.

Das Team muss sich beeilen, das Crowdfundingprojekt an die Öffentlichkeit zu bringen. Charlotte Roche und Luisa Neubauer drehen mit Philip und Waldemar ein Kampagnenvideo, um es online zu verbreiten. Dazu sollen ihnen bekannte Influencer helfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Unfck the World
Joyn

Unfck the World

Alle 1 Staffeln und Folgen