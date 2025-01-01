Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfck the World

Auf Messers Schneide

Folge 4: Auf Messers Schneide

29 Min.

Philip und Waldemar kämpfen mit dem Crowdfundingziel und setzen alles auf eine Karte. Sie wolle mit einer Extremaktion erreichen, dass die Projektinvestoren die verbliebenen Tickets aufkaufen, um die fehlende eine Million Euro zu erreichen.

