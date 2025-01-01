Staffel 1Folge 4
Unfck the World
Folge 4: Auf Messers Schneide
29 Min.
Philip und Waldemar kämpfen mit dem Crowdfundingziel und setzen alles auf eine Karte. Sie wolle mit einer Extremaktion erreichen, dass die Projektinvestoren die verbliebenen Tickets aufkaufen, um die fehlende eine Million Euro zu erreichen.
Unfck the World
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Joyn / INDI FILM