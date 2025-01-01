Staffel 1Folge 6
Folge 6: King Corona
34 Min.
Mitten in den Vorbereitungen des Megaevents im Olympiastadion übernimmt das Coronavirus das Land. Im Lockdown müssen sich Philip und Waldemar überlegen, wie es weitergehen kann, denn das Event steht wegen der Pandemie vor dem Aus.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Joyn / INDI FILM