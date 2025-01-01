Staffel 1Folge 5
Unfck the World
Folge 5: Aufstehen und Weitermachen
29 Min.
Die Crowdfundingkampagne war erfolgreich, doch Philip äußert sich in einem Interview unüberlegt. Dies hat zur Folge, dass das gesamte Olympiateam den Hass der Leute zu spüren bekommt. Sechs Monate verbleiben, ehe das Event nun startet.
