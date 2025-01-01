Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unfck the World

Im Auge des Shitstorms

Unfck the World

Folge 3: Im Auge des Shitstorms

30 Min.

Das Olympiateam hat mit einem Shitstorm zu kämpfen und das finanzielle Spendenziel scheint unerreichbar zu sein. Dementsprechend stellt sich die Crew den Kritikern in einer Pressekonferenz, während sie weitere Angriffe einstecken müssen.

Unfck the World
Unfck the World

