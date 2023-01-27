Staffel 03 Folge 03: Die AutobombeJetzt kostenlos streamen
Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 3: Staffel 03 Folge 03: Die Autobombe
53 Min.Folge vom 27.01.2023Ab 12
In Kindberg explodiert mitten im Ort ein Auto. Der Spielwarenhändler Adolf Fuchs wird Opfer dieses aufsehenerregenden Mordanschlags. Wie konnte es dazu kommen? Und: 1999 stirbt die erst 19-jährige Steirerin Ulrike Reistenhofer in Südtirol. Die Ermittlungen ergaben, dass sie mit einem Stein erschlagen wurde. Bis heute fahndet die Polizei nach dem Täter.
