In Kindberg explodiert mitten im Ort ein Auto. Der Spielwarenhändler Adolf Fuchs wird Opfer dieses aufsehenerregenden Mordanschlags. Wie konnte es dazu kommen? Und: 1999 stirbt die erst 19-jährige Steirerin Ulrike Reistenhofer in Südtirol. Die Ermittlungen ergaben, dass sie mit einem Stein erschlagen wurde. Bis heute fahndet die Polizei nach dem Täter.

