Andreas Kletzl fliegt mit seinem Bruder und einem Freund nach Mallorca. Von diesem Urlaub wird er nicht lebend zurückkehren. Die spanische Polizei geht von einem Sturz von der Notstiege des Hotels aus. Doch nachdem die Eltern unzählige Hinweise gesammelt haben, kann die Theorie der Beamten nicht stimmen. Steckt doch ein Mord dahinter? Oder war es jugendlicher Leichtsinn? Außerdem: Ein schrecklicher Mord in der Steiermark. Die 89- jährige Bäuerin Agnes Steinbichler wird erschlagen in einer Scheune aufgefunden. Trotz enormer Anstrengungen der Polizei ist bis heute unklar wer hinter der Tat steht.
