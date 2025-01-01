Staffel 03 Folge 05: Wie vom Erdboden verschlucktJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Staffel 03 Folge 05: Wie vom Erdboden verschluckt
Ein einsames Dorf in Niederösterreich im Jahr 1982. Eine Frau, die versucht mit ihrem Sohn aus den Fängen von Gewalt und Verbrechen zu entkommen. Eines Tages ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Hat sie ihr Partner auf dem Gewissen? Außerdem: Zwei Tage vor ihrem 20. Geburtstag wird Daniela Kammerer von einem Unbekannten erstochen. Doch wer steckt dahinter? Erst Jahre später geht die Cold Case Abteilung des Bundeskriminalamts dem Fall nach. Spuren auf der Innenseite des Rockes deuten auf einen Studienkollegen hin. Hat er etwas mit dem Mord zu tun?
