Staffel 03 Folge 04: Wo ist Hubert Schmied?
Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 4: Staffel 03 Folge 04: Wo ist Hubert Schmied?
48 Min.Ab 12
Ein beliebter Friseur wird mitten am Tag in Wien niedergeschossen. Obwohl der Täter keine Maske trug und es auch Zeugen der Tat gab, konnte der Schütze seelenruhig den Tatort verlassen. Bis heute ist seine Identität ein Rätsel. Und: Hubert Schmied ist seit 17. Oktober 2003 verschwunden. Zuletzt wurde er mit seinem Auto auf der Mariazell Bundesstraße in Richtung Kappender gesehen. Wurde er gar Opfer eines Verbrechens?
