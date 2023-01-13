Staffel 03 Folge 01: Die Tote aus PortbouJetzt kostenlos streamen
In der zweiten Staffel Ungelöst- Cold Case Austria berichteten wir über ein unbekanntes Mädchen, das 1991 in Spanien erhängt gefunden wurde. Einen Tag nach der Ausstrahlung bekommen wir einen Hinweis über die Identität der jungen Frau. Die Vermutung: es handelt sich um Evi Rauter aus Südtirol. Sie ist seit dem 03.09.1990 abgängig. Handelt es sich tatsächlich um Evi Rauter? Außerdem rollen wir den Fall rund um Gerlinde S. auf. Die Frau wurde am 19. März 1999 von einem unbekannten Mann umgebracht. Gerlinde S. wird als sehr zurückgezogen beschrieben, sie hatte wenige Freunde und kaum Bekannte. Der Mord deutete aber darauf hin, dass sie ihren Mörder kannte. Was war passiert? Wer kann Interesse haben, eine wehrlose Frau brutal zu erdrosseln? Das Motiv ist bis heute völlig unklar. Der Mörder ist weiterhin auf freien Fuß.
