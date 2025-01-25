Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ungelöst - Cold Case Austria

Wo ist Michaela Grabner?

ATVStaffel 5Folge 2vom 25.01.2025
Folge 2: Wo ist Michaela Grabner?

48 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12

Februar 2006: Michaela Grabner verschwindet spurlos. Ihre Familie und Freunde stehen vor einem Rätsel: Wie kann eine junge Frau plötzlich wie vom Erdboden verschluckt sein? Trotz intensiver Ermittlungen gibt es bislang keine Spur. Außerdem wird der Mord an einem Mann beleuchtet, der 2008 mitten in der Wiener Innenstadt auf brutalste Weise mit einem Rechen hingerichtet wurde. Ein neu veröffentlichtes Überwachungsvideo könnte den Durchbruch bedeuten.

