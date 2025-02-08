Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ungelöst - Cold Case Austria

Das mysteriöse Verschwinden eines Großvaters

ATVStaffel 5Folge 4vom 08.02.2025
Folge 4: Das mysteriöse Verschwinden eines Großvaters

46 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12

Ein 72-jähriger Wiener verschwindet spurlos. Am 9. August 2023 ist der Pensionist von einem Moment auf den anderen nicht mehr zu finden. Es gibt nur einen Hinweis auf sein Verschwinden: Ein Streit unter Bekannten, der möglicherweise zu seinem Verschwinden geführt haben könnte.

