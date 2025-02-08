Das mysteriöse Verschwinden eines GroßvatersJetzt kostenlos streamen
Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 4: Das mysteriöse Verschwinden eines Großvaters
46 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Ein 72-jähriger Wiener verschwindet spurlos. Am 9. August 2023 ist der Pensionist von einem Moment auf den anderen nicht mehr zu finden. Es gibt nur einen Hinweis auf sein Verschwinden: Ein Streit unter Bekannten, der möglicherweise zu seinem Verschwinden geführt haben könnte.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ungelöst - Cold Case Austria
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4