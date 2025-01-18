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Ungelöst - Cold Case Austria

Die verschwundenen Mädchen

ATVStaffel 5Folge 1vom 18.01.2025
Die verschwundenen Mädchen

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Ungelöst - Cold Case Austria

Folge 1: Die verschwundenen Mädchen

50 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12

Seit zwei Jahren wird die damals 15-jährige Sara vermisst. Ihre Mutter ist überzeugt, dass sie sich in Berlin befindet und dort von einer islamistischen Sekte festgehalten wird. Laut Angaben ihrer Mutter sind insgesamt fünf Frauen aus Österreich und Deutschland spurlos verschwunden – darunter auch die damals 19-jährige Sowdo aus Wien.

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