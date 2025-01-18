Die verschwundenen MädchenJetzt kostenlos streamen
Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 1: Die verschwundenen Mädchen
50 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Seit zwei Jahren wird die damals 15-jährige Sara vermisst. Ihre Mutter ist überzeugt, dass sie sich in Berlin befindet und dort von einer islamistischen Sekte festgehalten wird. Laut Angaben ihrer Mutter sind insgesamt fünf Frauen aus Österreich und Deutschland spurlos verschwunden – darunter auch die damals 19-jährige Sowdo aus Wien.
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Ungelöst - Cold Case Austria
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4