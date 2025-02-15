Ungelöst - Cold Case Austria
Folge 5: Blutnächte
48 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12
Ein schrecklicher Mord erschüttert das sonst so ruhige Vösendorf. Franz Uchatzi, ein angesehener Landwirt, wird Opfer einer brutalen Homeinvasion. Mindestens zwei Täter dringen in sein Zuhause ein. Es kommt zu einem erbitterten Kampf um Leben und Tod – doch der 60-Jährige kann sich nicht mehr retten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ungelöst - Cold Case Austria
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4