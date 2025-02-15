Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ungelöst - Cold Case Austria

Blutnächte

ATVStaffel 5Folge 5vom 15.02.2025
Blutnächte

BlutnächteJetzt kostenlos streamen

Ungelöst - Cold Case Austria

Folge 5: Blutnächte

48 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12

Ein schrecklicher Mord erschüttert das sonst so ruhige Vösendorf. Franz Uchatzi, ein angesehener Landwirt, wird Opfer einer brutalen Homeinvasion. Mindestens zwei Täter dringen in sein Zuhause ein. Es kommt zu einem erbitterten Kampf um Leben und Tod – doch der 60-Jährige kann sich nicht mehr retten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Ungelöst - Cold Case Austria
ATV
Ungelöst - Cold Case Austria

Ungelöst - Cold Case Austria

Alle 5 Staffeln und Folgen