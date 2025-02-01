Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ungelöst - Cold Case Austria

Ein Urlaub wird zum Höllentrip

ATVStaffel 5Folge 3vom 01.02.2025
Ein Urlaub wird zum Höllentrip

Ungelöst - Cold Case Austria

Folge 3: Ein Urlaub wird zum Höllentrip

48 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 12

Roland Pölzl-Huemer, Familienvater und Ehemann, verschwand während eines Kroatien-Urlaubs spurlos. Zwar wurde der 62-Jährige, an Demenz erkrankte Mann, angeblich gesichtet, dennoch fehlt bis heute jede Spur. Außerdem beschäftigt ein mysteriöser Mord in Linz die Kriminalbeamten: Günther S. bricht mitten in der Nacht zusammen - ein grausamer Mord, wie sich herausstellt. Der Journalist wurde kaltblütig getötet und die Ermittlungen bringen eine dunkle Seite seines Lebens zutage.

