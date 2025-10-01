Universum: Das Genie der Natur (1/3)Jetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 01.10.2025: Universum: Das Genie der Natur (1/3)
44 Min.Folge vom 01.10.2025
Die Natur hat die optimale Lösung für so ziemlich jedes technische Problem parat. Die Evolution baut immer besser – ob Materialien, Verbrennungsmotoren oder Navigationssysteme. Wie verblüffend intelligent die Konstruktionspläne des Lebens sein können, zeigt diese dreiteilige UNIVERSUM-Serie über die wunderbare Welt der Bionik. Die erste Folge widmet sich den trickreichsten Methoden der Fortbewegung: Laufen, Fliegen, Schwimmen – wieso können Tiere alles viel besser, schneller und sparsamer als wir? Eine Dokumentation von Alfred Vendl und Steve Nicholls. Bildquelle: ORF/MR-Film
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