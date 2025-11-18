Universum: Comeback im Königreich - Wie aus Farmland Wildnis wirdJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 18.11.2025: Universum: Comeback im Königreich - Wie aus Farmland Wildnis wird
Was passiert, wenn man sein Land verwildern lässt? Wenn keine Zäune den Tieren die Weg versperren? Wenn man mit allen Traditionen bricht? Das zeigt die neue Universum-Dokumentation. Inhalt: Es ist das Abenteuer von Isabella Tree und ihrem Mann Charles Burrell, die in England Anfang der 2000er-Jahre ein damals einzigartiges Experiment gewagt haben: weg von der Landwirtschaft hin zum wilden Land. Regie bei der wahren Geschichte führte der 5-fache Emmy-Gewinner David Allen. Anfang der 1980er Jahre, Margaret Thatcher ist Premierministerin und die Punk-Szene hat sich etabliert, erbt Charles „Charlie“ Burrell von seinen Großeltern die Ländereien von Knepp Castle im englischen West Sussex. Charlie soll nach alter Familientradition die Landwirtschaft übernehmen. Der Boden erweist sich allerdings als denkbar schlecht. Die Erträge waren niedrig, die Kosten hoch und ohne Kunstdünger ging gar nichts mehr. 1999 hatte die Farm 1,5 Millionen Pfund Schulden angesammelt. „Wir haben uns überlegt, wie wir das Land grundlegend anders nutzen könnten. Indem wir mit dem Land arbeiten, anstatt es zu zerstören.“, erzählt Isabella Tree. Rewilding war die Lösung, also die Natur sich selbst zu überlassen. Ein radikaler Schnitt und eine schwere Entscheidung, die Isabella und Charlie zu schaffen machte. Die Tiere sollten das Land wieder in seinen Ursprungszustand zurückversetzen. Und es hat funktioniert: Innerhalb von 20 Jahren hat sich die ausgelaugte Natur erholt und zu einem Hotspot der Artenvielfalt in Großbritannien entwickelt. Wie stark sich das Land gewandelt hat, zeigt Regisseur David Allen in einzigartigen, teils noch nie gesehen Bildern. Die Doku „Comeback im Königreicht“ basiert auf Isabella Trees Bestseller „Wildes Land“. Eine wahre Geschichte eines jungen Paares, das gegen festgefahrene Traditionen kämpft und das Schicksal ihrer Farm in die Hände der Natur legt. Am Beginn steht ein großes, riskantes Experiment, das zu einem der bedeutendsten Renaturierungsprojekte in Europa wird. Bildquelle: ORF/Passion Pictures/HHMI Tangled Bank Studios/Lia Brazier