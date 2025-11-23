Universum: Heißkalt - Die extremsten Orte der WeltJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 23.11.2025: Universum: Heißkalt - Die extremsten Orte der Welt
46 Min.Folge vom 23.11.2025
Die Erde ist eine Welt der Extreme – die Klimazonen unseres Planeten reichen von Gluthitze bis Eiseskälte. Die Rekordwerte für Lufttemperaturen liegen bei plus 57,8 Grad und minus 89,2 Grad Celsius – ein Unterschied von beinahe 150 Grad. In der UNIVERSUM-Dokumentation „Heißkalt – Die extremsten Orte der Welt“ geht Regisseur und Kameramann Udo Maurer der Frage nach, wie Menschen in diesen lebensfeindlichen Weltgegenden überleben. Gestaltung: Udo Maurer Bildquelle: ORF/Cosmos Factory
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0