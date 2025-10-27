Universum: Das Donaudelta - Paradies am Schwarzen MeerJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 27.10.2025: Universum: Das Donaudelta - Paradies am Schwarzen Meer
Zwischen Wasser, Schilf und Himmel: Das Donaudelta zeigt die wilde Seite Europas. Die Dokumentation führt in ein Naturparadies, das sich ständig wandelt – und verzaubert. Inhalt: Die neue "Universum"-Doku taucht in eine Welt zwischen Wasser und Land. Zwischen Rumänien und der Ukraine hat die Donau ein riesiges Delta geschaffen – zehnmal so groß wie der Bodensee, ständig in Bewegung und Heimat unzähliger Tierarten. Wenn sich der Winter im Februar noch nicht ganz zurückgezogen hat, beleben die ersten Pelikane die stillen Wasserflächen. Flügelschlag für Flügelschlag durchziehen sie die erwachende Landschaft, Wellen laufen durch Kanäle und Seen, die eben noch in winterlicher Starre lagen. Es ist der Auftakt zu einem neuen Jahr im Donaudelta, in einer der letzten großen Wildnisgebiete Europas. Bildquelle: ORF/WDR/Tesche Dokumentarfilm