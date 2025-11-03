Universum: Central Park - Das Herz ManhattansJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 03.11.2025: Universum: Central Park - Das Herz Manhattans
47 Min.Folge vom 03.11.2025
Mit seinen 341 Hektar, 26.000 Bäumen, 9.000 Parkbänken, 93 Kilometern Fußwegen, 275 Vogelarten und 125 Trinkbrunnen ist der Central Park das grüne Herz New Yorks – und der erste künstlich angelegte Park der USA. Nach der Katastrophe vom 11. September 2001 wurde er mehr denn je zu einem Symbol des amerikanischen Traums: Ein Ort der Begegnung zwischen Menschen sowie zwischen Mensch und Natur. Wer den Park betritt, nimmt eine Auszeit vom Großstadttreiben und lässt sich neu aufladen in diesem „Tummelplatz aller Klassen“. Regisseur Curt Faudon dokumentiert in seinem Film das Leben im Central Park – über alle vier Jahreszeiten hinweg. Eine poetische Hommage an einen Ort, der die Seele der Stadt spiegelt. Bildquelle: ORF/Curt Faudon/
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2