Universum: Hawaii - Inseln der wilden Wunder (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 01.12.2025: Universum: Hawaii - Inseln der wilden Wunder (1/2)
Mitten im endlosen Blau des Pazifiks liegt Hawaii – einer der isoliertesten Orte der Welt. Die acht Hauptinseln und mehr als 130 Inseln und Atolle sind rund 3.000 Kilometer vom nächsten Kontinent entfernt. Die Abgeschiedenheit machte Hawaii zu einem Labor der Evolution, das „Universum“ in zwei Folgen entdeckt. Der erste Teil beginnt mit dem zerstörerischen Ursprung des Naturparadieses Hawaii. 40 Jahre dämmerte der gewaltige Vulkan Mauna Loa dahin, bevor er im November 2022 wieder glühende Lava spuckte. Die Lavaflüsse wälzen alles nieder, was ihnen in den Weg kommt. Erst der Ozean kann sie stoppen. Bis heute wächst der Archipel auf diese Weise. Durch seine isolierte Lage im Pazifik gibt es 90 Prozent der Pflanzen und Tiere nur auf Hawaii – weltweit einzigartig! Bildquellen: ORF/Doclights GmbH/NDR Naturfilm/Mike Prikett/Lars Pfeiffer | APA-Images / dpa / Patrick Pleul