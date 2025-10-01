Universum: Das Genie der Natur (2/3)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.10.2025: Universum: Das Genie der Natur (2/3)
44 Min.
Es wird tief in die wunderbare Welt der Bionik eingedrungen. Erst aus nächster Nähe mit Elektronenmikroskopen betrachtet, verraten die Werkstoffe der Natur, woher ihre unglaublichen Eigenschaften stammen: Ob die Haut von Haien, die Flügel eines Morphofalters oder die Innenverkleidung eines Schneckenhauses, die Evolution kombiniert Materialien mit verblüffender Kreativität - um sie perfekt schlagfest, strömungsgünstig oder selbstreinigend zu machen. Bildquelle: ORF/MR-Film
