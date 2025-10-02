Zum Inhalt springenBarrierefrei
Universum: Das Genie der Natur (3/3)

ORF2Folge vom 02.10.2025
Folge vom 02.10.2025: Universum: Das Genie der Natur (3/3)

44 Min.

Solarzellen waren gestern, heute experimentieren Forscher mit künstlichen Blättern, die mit Hilfe von Sonnenenergie Wasserstoff herstellen. Oder erproben, ganze Städte nach dem thermischen Vorbild eines Termitenbaus zu klimatisieren. Wie Inspirationen aus der Natur vielleicht auch die Energieprobleme der Menschheit lösen könnten, zeigt die dritte Folge der UNIVERSUM-Bionik-Serie. Bildquelle: ORF/MR-Film

