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Universum

Universum: Ötscher - Im Reich des sanften Riesen

ORF2Folge vom 30.07.2024
Universum: Ötscher - Im Reich des sanften Riesen

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Folge vom 30.07.2024: Universum: Ötscher - Im Reich des sanften Riesen

47 Min.Folge vom 30.07.2024

Der Bergstock des Ötschers liegt am östlichen Rand der Alpen. Sein Gipfel ist keine 2.000 Meter hoch – und dennoch dominiert der Berg die ganze Region, eine Landschaft der Superlative: Hier gibt es nicht nur einen der kältesten Orte Österreichs und den dunkelsten Nachthimmel des Landes, hier ist mit den Ötschergräben auch Österreichs „Grand Canyon“ zu finden und der letzte große Urwald-Flecken. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Franz Hafner

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