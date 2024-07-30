Universum: Ötscher - Im Reich des sanften RiesenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 30.07.2024: Universum: Ötscher - Im Reich des sanften Riesen
47 Min.Folge vom 30.07.2024
Der Bergstock des Ötschers liegt am östlichen Rand der Alpen. Sein Gipfel ist keine 2.000 Meter hoch – und dennoch dominiert der Berg die ganze Region, eine Landschaft der Superlative: Hier gibt es nicht nur einen der kältesten Orte Österreichs und den dunkelsten Nachthimmel des Landes, hier ist mit den Ötschergräben auch Österreichs „Grand Canyon“ zu finden und der letzte große Urwald-Flecken. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Franz Hafner
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2