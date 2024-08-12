Universum: Hermann Maier: Meine Heimat - Der BregenzerwaldJetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.08.2024: Universum: Hermann Maier: Meine Heimat - Der Bregenzerwald
44 Min.Folge vom 12.08.2024
Hermann Maier erkundet im „Universum“-Film die beeindruckende Landschaft des Bregenzerwaldes. Er trifft auf Menschen, die sich für den Erhalt dieser einzigartigen Region einsetzen, wie Biolandwirt Oswald Fink und die Biologin Sylvia Lutz. Gemeinsam mit Skisprunglegende Toni Innauer besteigt er die Kanisfluh. Die Dokumentation zeigt die Schönheit und Vielfalt der Region, von schroffen Gebirgen bis hin zu romantischen Tälern, und lädt dazu ein, den Bregenzerwald selbst zu entdecken. Regisseurin Andrea Albrecht bezeichnet die Region als "Sehnsuchtsort" und betont die inspirierende Begegnung mit den Menschen dort. Bildquelle: ORF/DIETMAR MATHIS
