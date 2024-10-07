Universum: Afrika von oben (1/3) - Die Kraft des WassersJetzt kostenlos streamen
Universum: Afrika von oben (1/3) - Die Kraft des Wassers
„Afrika von oben – Die Kraft des Wassers“ erzählt mit neuen Geschichten und Perspektiven von Tieren, die dem Wasser folgen, und von Menschen, die im Einklang mit ihm leben. Es ist die Erzählung von einer konstant neu geformten Natur, einem schützenswerten Artenreichtum und Kulturen, die nicht nur vom Rhythmus des Wassers geprägt sind, sondern auch aktiv daran arbeiten, diese wertvolle Ressource für zukünftige Generationen zu bewahren. Bildquellen: ORF/Off The Fence/Marius Van Graan/Harry Vlachos/Wrightwel Nyirenda, ORF/Off The Fence/James Bishop/Barnaby Johnson, ORF/Off The Fence/Marius Van Graan
