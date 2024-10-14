Universum: Afrika von oben (2/3) - Wildnis der ExtremeJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 14.10.2024: Universum: Afrika von oben (2/3) - Wildnis der Extreme
Mit einem Zusammenspiel aus Satellitenaufnahmen und spektakulären Luftaufnahmen eröffnet „Afrika von Oben“- Wildnis der Extreme, eine vollkommen neue Sicht auf den afrikanischen Kontinent. So zum Beispiel auf die möglicherweise heißeste Region der Erde, die Danakil-Senke in Eritrea. Sie liegt rund 100 Meter unter dem Meeressspiegel und verdankt ihre Entstehung dem Auseinanderdriften mehrerer tektonischer Platten. Man könnte meinen, sie sei von einer anderen Welt. Bekannter ist da schon die größte Wüste dieser Welt, die Sahara, sie breitete sich in den letzten 100 Jahren um zehn Prozent aus und lässt kaum Leben zu. Ganz im Gegensatz zum zweitgrößten Regenwald des Planeten im Kongobecken. Der Dschungel ist das Zuhause von einem drei Viertel aller landlebenden Tiere und bietet somit einer unglaublichen Vielfalt an Arten Platz. Die Berggorillas sind die unumstrittenen Stars im Regenwald. Wenngleich die größte Zebrawanderung Afrikas, mit zehntausenden Tieren in Botswana auch ein bespielloses Naturspektakel garantiert. Bildquelle: ORF/Off The Fence/Ashley Meneely/Tom Osborn/Soufiane Ouggougne