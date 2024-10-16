Universum: Afrika von oben (3/3) - Zukunft trifft auf TraditionJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 16.10.2024: Universum: Afrika von oben (3/3) - Zukunft trifft auf Tradition
Lautlos schwebt die Kamera über die endlose Weite der marokkanischen Wüste, bis ein glitzerndes Meer aus Spiegeln die sandige Leere durchbricht: der Noor-Komplex, eines der größten Solarkraftwerke der Welt, erstrahlt majestätisch im gleißenden Sonnenlicht. Wie ein funkelndes Diadem über der Sahara symbolisiert die beeindruckende Anlage Afrikas Weg in eine nachhaltige Energiezukunft. Der neue „Universum“-Dreiteiler „Afrika von oben“ tritt in der letzten Folge „Zukunft trifft auf Tradition“ eine filmische Reise an, die Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet und dabei das Aufeinandertreffen von Tradition und Innovation aus der Vogelperspektive zeigt. Überall auf dem Kontinent gibt es ambitionierte Projekte, aber auch uralte Kulturen. Diese Mischung aus Bewahren und Fortschritt prägt Afrikas Landschaft nachhaltig – wie in den dichten Regenwäldern Kameruns, wo der „Warka Tower“ emporragt. Diese Konstruktion aus Bambus und Biokunststoff sammelt Kondenswasser aus der Luft und verändert das Leben von Hunderten Menschen.