Universum

Universum: Es lebe der Zentralfriedhof

ORF2Folge vom 01.11.2005
Universum: Es lebe der Zentralfriedhof

Universum: Es lebe der ZentralfriedhofJetzt kostenlos streamen

Universum

Folge vom 01.11.2005: Universum: Es lebe der Zentralfriedhof

52 Min.Folge vom 01.11.2005

Unter Wiens Sehenswürdigkeiten zwischen Stephansdom, Schloss Schönbrunn und Staatsoper wird eine Attraktion oft übersehen: der Zentralfriedhof, das größte unter den klassischen Gräberfeldern Europas. Dabei ist "der Zentral" nicht nur wegen seiner Ruhestätten weltberühmter Persönlichkeiten bemerkenswert. Zwischen den Gräbern von Beethoven, Strauß und Schubert, den Marmortafeln für Politiker und Wissenschaftler blüht das Leben. Turmfalken, Füchse und Dachse, seltene Vogelarten, sogar Rehe leben auf dem weitläufigen Areal des Zentralfriedhofs. Dieses ungewöhnliche Biotop bietet die Kulisse für diese Universum-Spezialausgabe: eine Reise durch jene Seiten des Friedhofs, die dem Besucher oft verborgen bleiben – erzählt aus der Perspektive des in Simmering ortskundigen Willi Resetarits, vormals „Ostbahn-Kurti“ (1948–2022). Bildquelle: ORF/Media Wien/Kurt Kracher

