Universum
Folge vom 01.11.2005: Universum: Es lebe der Zentralfriedhof
Unter Wiens Sehenswürdigkeiten zwischen Stephansdom, Schloss Schönbrunn und Staatsoper wird eine Attraktion oft übersehen: der Zentralfriedhof, das größte unter den klassischen Gräberfeldern Europas. Dabei ist "der Zentral" nicht nur wegen seiner Ruhestätten weltberühmter Persönlichkeiten bemerkenswert. Zwischen den Gräbern von Beethoven, Strauß und Schubert, den Marmortafeln für Politiker und Wissenschaftler blüht das Leben. Turmfalken, Füchse und Dachse, seltene Vogelarten, sogar Rehe leben auf dem weitläufigen Areal des Zentralfriedhofs. Dieses ungewöhnliche Biotop bietet die Kulisse für diese Universum-Spezialausgabe: eine Reise durch jene Seiten des Friedhofs, die dem Besucher oft verborgen bleiben – erzählt aus der Perspektive des in Simmering ortskundigen Willi Resetarits, vormals „Ostbahn-Kurti“ (1948–2022). Bildquelle: ORF/Media Wien/Kurt Kracher