Universum: Geister der Wüste - Die Löwen der SkelettküsteJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 19.11.2024: Universum: Geister der Wüste - Die Löwen der Skelettküste
45 Min.Folge vom 19.11.2024
Mit der Nominierung für die beste Kamera bei den 46. News & Documentary Emmy Awards am 25. und 26. Juni 2025 können Will und Lianne Steenkamp eine weiteren Riesenerfolg verbuchen. In "Geister der Wüste - Die Löwen der Skelettküste" entführten die vielfach preisgekrönten Naturfilmer das "Universum"-Publikum in eine der unwirtlichsten Landschaften unserer Erde: an Namibias Skelettküste. Die Dokumentation erzählt die ebenso bewegende wie faszinierende Geschichte von drei jungen Löwinnen, die nach dem Verlust ihrer Mutter lernen müssen, in einer gnadenlosen Wüste zu überleben. Bildquelle: ORF/Into Nature Productions/Will Steenkamp
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0