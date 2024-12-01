Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Universum

Universum: Weiß wie Schnee

ORF2Folge vom 01.12.2024
Universum: Weiß wie Schnee

Universum: Weiß wie SchneeJetzt kostenlos streamen

Universum

Folge vom 01.12.2024: Universum: Weiß wie Schnee

44 Min.Folge vom 01.12.2024

Was ist Schnee? Wie entsteht er? Jede Schneeflocke ist ein Unikat, keines der sechsstrahligen Gebilde gleicht dem anderen. Angeblich ist die Zahl der Varianten so groß, dass es unmöglich ist, für die Entstehung der Schneeflocken ein vollständiges mathematisches Modell zu erstellen. Neben all den wissenschaftlichen Annäherungen an das Thema Schnee, bleibt in der Dokumentation ausreichend Raum, um sich diesem weißen Stoff auch kulturphilosophisch anzunähern. Menschen und Tiere, die ihr Leben lang im Schnee verbringen, werden ebenso vorgestellt wie Menschen, in deren Wortschatz es keine Bezeichnung für diese Niederschlagsform gibt. Bildquelle: ORF/epo-film/Gunther Poeschl

Alle verfügbaren Folgen