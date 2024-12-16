Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Folge vom 16.12.2024
44 Min.Folge vom 16.12.2024

Endlose Strände, Palmen, Mangrovenwälder, Korallenriffe und eine faszinierende Artenvielfalt – die entlegene, großteils unberührte Inselgruppe der Nikobaren gleicht einem tropischen Paradies. Doch im Dezember 2004 rückte das Gebiet plötzlich in den Fokus der weltweiten Aufmerksamkeit. Ein Seebeben vor der indonesischen Insel Sumatra – nur 200 Kilometer südlich der Nikobaren – löste einen verheerenden Tsunami aus, der ganze Küstenstreifen Südostasiens verwüstete und Hunderttausende Menschenleben forderte. Eine beispiellose Katastrophe, die auch die Nikobaren schwer verwundete. Mehr als 3.000 Inselbewohner:innen, darunter viele Angehörige der indigenen Bevölkerungsgruppe, kamen ums Leben, die artenreichen Ökosysteme des Archipels wurden beinahe gänzlich zerstört. 20 Jahre später zeigt die neue „Universum“-Dokumentation die beeindruckende Regeneration der Natur und führt das Publikum in eine Welt, die nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen. Bildquelle: ORF/pre tv/Varun Alagar Surendran

