Universum: Sanfte Berge, wilde Moore - Das Alpenvorland
Folge vom 08.04.2025: Universum: Sanfte Berge, wilde Moore - Das Alpenvorland
Folge vom 08.04.2025
Mächtige Bergkulissen, klare Seen, geheimnisvolle Moore, dazwischen fruchtbare Felder, alte Streuobstwiesen und idyllische Weinberge, all das eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft. Das Alpenvorland verbindet schroffe Bergwelten mit weitläufigen Ebenen. Kaum sonst wo in Mitteleuropa kommen einander die Geländekammern von Wildnis und Zivilisation so nahe. Naturfilmer Patrick Centurioni zeigt die unbekannten Seiten des Alpenvorlandes. Es ist eine Geschichte über das Leben am Übergang, zwischen den letzten wilden Naturlandschaften und den menschlich geprägten Kulturräumen. Bildquelle: ORF/Centurioni Images/Patrick Centurioni
