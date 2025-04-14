Universum: Das Ei - Aufbruch ins LebenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 14.04.2025: Universum: Das Ei - Aufbruch ins Leben
44 Min.Folge vom 14.04.2025
Eier sind ein wahres Wunder der Natur. Es gibt sie in nahezu allen Größen, Farben und Formen. Vögel, Fische, Amphibien oder Insekten, jedes Tier hat die Eier dem eigenen Lebensraum angepasst. Die „Universum“-Dokumentation von Regisseurin Astrid Miller rückt das Ei ins Rampenlicht und zeigt, dass eben KEIN Ei dem anderen gleicht. Bildquelle: ORF/Wega Film
