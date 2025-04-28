Universum: Orang Utans - Borneos WaldmenschenJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 28.04.2025: Universum: Orang Utans - Borneos Waldmenschen
Im Herzen der Regenwälder Borneos, einem der ältesten und artenreichsten Ökosysteme der Erde, lebt eine der faszinierendsten Kreaturen unseres Planeten: der Orang-Utan. Diese beeindruckenden Menschenaffen, die fast ihr gesamtes Leben in den Kronen der Urwaldriesen verbringen, sind wahre Meister des Dschungels. Mit ihren langen Armen hangeln sie sich elegant durch das Blätterdach, immer auf der Suche nach Nahrung oder einem sicheren Rastplatz. Doch ihr Überleben ist bedroht – die letzten großen Regenwälder Südostasiens schwinden rapide. Die Dokumentation nimmt das Publikum mit auf eine einzigartige Reise in das grüne Herz der südostasiatischen Insel. In spektakulären Bildern erlebt man die Orang-Utans so nah wie nie zuvor. Moderne Drohnentechnik ermöglicht es, tief in das Blätterdach einzutauchen und die Welt dieser beeindruckenden Tiere aus einer völlig neuen Perspektive zu entdecken. Faszinierende Aufnahmen zeigen, wie die Menschenaffen ihre Umgebung erkunden, sich von Baum zu Baum schwingen und mit einer erstaunlichen Feinfühligkeit mit ihrer Umwelt interagieren. Bildquelle: ORF/NDR Naturfilm/Zorillafilm/Thoralf Grospitz/Jens Westphalen