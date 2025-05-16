Universum
Folge vom 16.05.2025: Universum: Wilder Balkan
44 Min.
Es gibt nur noch wenige Orte auf der Erde, die uns verborgen geblieben sind. Dieser Film präsentiert eine Region der extremen Gegensätze: tiefe, unberührte Schluchten, die sich mit weiten offenen Sanddünen abwechseln, dichte Wälder und große Seen, bizarre Karstgebirge und ein riesiges Flussdelta. Hier findet man noch ein Europa, das anderswo bereits verschwunden ist. Eine Dokumentation von Michael Schlamberger Bildquelle: ORF/Science Vision/Tom Emrich
Altersfreigabe:
0