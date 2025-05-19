Universum: Das Geheimnis der Alpenseen - Expedition in die TiefeJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 19.05.2025: Universum: Das Geheimnis der Alpenseen - Expedition in die Tiefe
Die Universum-Dokumentation "Die Geheimnisse der Alpenseen - Expedition in die Tiefe" eröffnet faszinierende Unterwasserwelten zwischen Österreich und Deutschland. Der Film führt an steilen Felswänden hinab und wagt sich in nie gezeigte Tiefen, wo Hechte lauern und Quappen zwischen uralten Felsformationen in ewiger Finsternis leben. Österreichs einziges internationales Gewässer, der "Ozean" Bodensee, ist das Ziel der Reise. Versunkene Schiffe, unerwartete Bewohner und ein Raubfisch, der vor seinesgleichen nicht Halt macht, gehören zu seinen Geheimnissen. Wer sich unter die Wasseroberfläche wagt, entdeckt eine Welt voller Überraschungen - denn Seen sind mehr als idyllische Kulissen, sie sind Abenteuerlandschaften für Expeditionen ins Unbekannte. Ein Film von Jan Haft Bildquelle: ORF/Nautilusfilm