Folge vom 26.05.2025: Universum: Kroatiens Küste - Endlos und wild
Für Millionen Mitteleuropäer ist Kroatiens Küste ein Sehnsuchtsort und beliebtes Reiseziel mit mediterranem Flair. Doch jenseits der bekannten Strände eröffnet sich eine oft verborgene Welt: Mehr als 1.000 Inseln und über 6.000 Kilometer Küstenlinie bilden einen vielfältigen Lebensraum zwischen Land und Meer, der nicht nur durch seine Landschaft, sondern auch durch seine reiche Tierwelt beeindruckt. Bildquelle: ORF/dreiD.at filmproduction/Christine Sonvilla/Marc Graf
